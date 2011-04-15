На Ванкорской группе месторождений увеличат число добывающих скважин. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России, которая рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первый и второй этапы реконструкции кустовой площадки в рамках обустройства Ванкорской группы месторождений.



По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.



Красноярский филиал Главгосэкспертизы положительные заключения по проектам первого и второго этапов реконструкции кустовой площадки N 211, расположенной в северной части Ванкорской группы месторождений - в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края.



На действующей кустовой площадке находятся семь скважин, из них шесть скважин - добывающих и одна скважина - добывающая с последующим переводом в ППД (режим поддержания пластового давления).



В рамках проекта первого этапа реконструкции, рассмотренного экспертами, будут обустроены площадки для обслуживания 15 скважин с приустьевым оборудованием, а также построены эстакады для кабельных и инженерных сетей, электротехническое оборудование и другие необходимые объекты.



На втором этапе, по проекту которого также было выдано положительное заключение, проведут обустройство площадки для обслуживания еще двух скважин с устьевыми колодцами и инженерной эстакады, также смонтируют Дополнительное электротехническое оборудование.



По завершению второго этапа реконструкции число скважин на кусте возрастет до 24, из них 19 будут добывающими.



Ванкорское месторождение, открытое в 1988 году на заполярной территории Красноярского края, образует вместе с соседними Лодочным, Тагульским и Сузунским месторождениями так называемый "Ванкорский кластер" - крупнейший из российских нефтегазовых проектов на севере Восточной Сибири, входящий в первую десятку самых разрабатываемых месторождений в мире. Добычу ведет дочернее предприятие ПАО "НК "Роснефть" - АО "Ванкорнефть". Планируется, что основная часть добываемой нефти будет поставляться на экспорт по трубопроводной системе "Восточная Сибирь - Тихий океан".



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 61.7% до 131 млрд руб. с 81 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий составил 2.077 трлн руб. против 1.722 трлн руб. (+20.6%). Показатель EBITDA увеличился на 42.3% до 548 млрд руб. с 385 млрд руб.



"AK&M" от 26.07.2019