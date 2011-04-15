НЛМК планирует выплатить дивиденды за II квартал из расчета 3.68 руб. на акцию

Совет директоров Группы НЛМК рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за II квартал 2019 года в размере 3.68 руб. на одну акцию на внеочередном собрании акционеров, которое состоится 27 сентября 2019 года. Об этом говорится в сообщении компании.



Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие во внеочередном собрании акционеров, - 2 сентября 2019 года. Акционерам рекомендовано установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за II квартал 2019 года, - 10 октября 2019 года.



Дивидендная доходность за II квартал 2019 года составит 14.6%. Общая сумма дивидендов к выплате эквивалентна 136% свободного денежного потока Группы НЛМК за соответствующий период по данным консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО.



Ранее, 7 июня 2019 года, решением внеочередного собрания акционеров утверждены дивиденды за I квартал 2019 года в размере 7.34 руб. на одну акцию. Общая сумма дивидендов за два квартала составит 11.02 руб. на одну акцию.



Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.



Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.



Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн т в год.



Обыкновенные акции ПАО "НЛМК", free-float которых составляет 16%, торгуются на Московской Фондовой Бирже (тикер NLMK), глобальные депозитарные акции - на Лондонской фондовой бирже (тикер NLMK:LI).



Чистая прибыль НЛМК по МСФО за 2018 год выросла на 54% до $2.2 млрд. Выручка Группы составила $12 млрд (+20%). Показатель EBITDA вырос на 35% до $3.6 млрд. Свободный денежный поток увеличился на 60% до $2 млрд.





"AK&M" от 26.07.2019