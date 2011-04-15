Аэропорт Милан-Линате не будет работать до 27 октября

В Италии с 27 июля по 27 октября в связи с проведением ремонтных работ будет приостановлено авиасообщения через Международный аэропорт Милан-Линате (LIN). Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



В этой связи авиарейсы будут перенаправлены в аэропорты Милана (MXP) и Болоньи (BLQ).



Международный аэропорт Милан-Линате имени Энрико Форланини (LIN) - один из трёх аэропортов Милана, Италия. Аэропорт обслуживает главным образом внутренние и короткие международные рейсы.



Аэропорт Милан-Мальпенса, Аэропорт города Милана (MXP), бывший Аэропорт Бусто-Арсицио, - крупнейший из трёх аэропортов Милана, Италия. Расположен в 45 км от центра Милана.



Аэропорт имени Гульельмо Маркони (BLQ) - аэропорт, находящийся в городе Болонья в Италии. Расположен в 6 километрах от центра города и в 200 километрах от Милана. Полеты из Болоньи выполняются в итальянские города, города Европы и Средиземноморского бассейна. Межконтинентальные полеты - в Нью-Йорк, на Мальдивы. Некоторые туристические маршруты отправляются в Карибский бассейн и в Африку.





"AK&M" от 26.07.2019