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26/07/2019
18:29

Аэропорт Милан-Линате не будет работать до 27 октября

В Италии с 27 июля по 27 октября в связи с проведением ремонтных работ будет приостановлено авиасообщения через Международный аэропорт Милан-Линате (LIN). Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.

В этой связи авиарейсы будут перенаправлены в аэропорты Милана (MXP) и Болоньи (BLQ).

Международный аэропорт Милан-Линате имени Энрико Форланини (LIN) - один из трёх аэропортов Милана, Италия. Аэропорт обслуживает главным образом внутренние и короткие международные рейсы.

Аэропорт Милан-Мальпенса, Аэропорт города Милана (MXP), бывший Аэропорт Бусто-Арсицио, - крупнейший из трёх аэропортов Милана, Италия. Расположен в 45 км от центра Милана.

Аэропорт имени Гульельмо Маркони (BLQ) - аэропорт, находящийся в городе Болонья в Италии. Расположен в 6 километрах от центра города и в 200 километрах от Милана. Полеты из Болоньи выполняются в итальянские города, города Европы и Средиземноморского бассейна. Межконтинентальные полеты - в Нью-Йорк, на Мальдивы. Некоторые туристические маршруты отправляются в Карибский бассейн и в Африку.


"AK&M" от 26.07.2019
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