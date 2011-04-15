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26/07/2019
18:55

СФО и ДФО выделены допсредства на тушение лесных пожаров

Регионы Сибирского и Дальневосточного федеральных округов выделили дополнительные финансовые средства на тушение лесных пожаров. Об этом сообщило Минприроды.

Средства предоставлены в соответствии с законодательством из резерва субвенций, обращение к которому происходит в связи с необходимостью финансирования дополнительных расходов на противопожарные работы.

В частности, субъектам СФО выделено 222.3 млн руб., в том числе Красноярскому краю, Иркутской области, Республике Тыва. Регионам ДФО - 334.6 млн руб., в том числе Республике Саха (Якутия), Забайкальскому краю, Республике Бурятия, Камчатскому краю, Хабаровскому краю, Амурской области.

Эти средства уже используются регионами для авиационного мониторинга и тушения лесных пожаров.

Напомним, что ранее в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" было принято решение увеличить в текущем году финансирование закупки лесопожарной техники на 2.78 млрд руб. за счет перераспределения средств субвенций из федерального бюджета на 2020-2022 годы. Все субъекты РФ, участвующие в федеральном проекте, получат денежные средства в размере 78.3% от выделенной ранее суммы.

Дополнительное финансирование позволит увеличить парк лесопожарной техники и оборудования еще примерно на одну тысячу единиц, а также усилит подготовку к будущему пожароопасному периоду.

"AK&M" от 26.07.2019
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