СФО и ДФО выделены допсредства на тушение лесных пожаров

Регионы Сибирского и Дальневосточного федеральных округов выделили дополнительные финансовые средства на тушение лесных пожаров. Об этом сообщило Минприроды.



Средства предоставлены в соответствии с законодательством из резерва субвенций, обращение к которому происходит в связи с необходимостью финансирования дополнительных расходов на противопожарные работы.



В частности, субъектам СФО выделено 222.3 млн руб., в том числе Красноярскому краю, Иркутской области, Республике Тыва. Регионам ДФО - 334.6 млн руб., в том числе Республике Саха (Якутия), Забайкальскому краю, Республике Бурятия, Камчатскому краю, Хабаровскому краю, Амурской области.



Эти средства уже используются регионами для авиационного мониторинга и тушения лесных пожаров.



Напомним, что ранее в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" было принято решение увеличить в текущем году финансирование закупки лесопожарной техники на 2.78 млрд руб. за счет перераспределения средств субвенций из федерального бюджета на 2020-2022 годы. Все субъекты РФ, участвующие в федеральном проекте, получат денежные средства в размере 78.3% от выделенной ранее суммы.



Дополнительное финансирование позволит увеличить парк лесопожарной техники и оборудования еще примерно на одну тысячу единиц, а также усилит подготовку к будущему пожароопасному периоду.



"AK&M" от 26.07.2019