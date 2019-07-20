ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 27 июля, в размере 63.1271 руб. против 63.1572 руб. на 26 июля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



26.07.19 - 63.1572 руб.

25.07.19 - 63.1162 руб.

24.07.19 - 63.1290 руб.

23.07.19 - 62.9776 руб.

20.07.19 - 62.8666 руб.



































"AK&M" от 29.07.2019