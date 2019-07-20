ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 27 июля, в размере 70.3110 руб. против 70.2940 руб. на 26 июля.





Курс евро за последние 5 дней:



26.07.19 - 70.2940 руб.

25.07.19 - 70.3241 руб.

24.07.19 - 70.6350 руб.

23.07.19 - 70.6546 руб.

20.07.19 - 70.7941 руб.















































































































































































"AK&M" от 29.07.2019