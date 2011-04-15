Рубль утратит поддержку от налогового периода после сегодняшней уплаты налога на прибыль

Российская валюта завершила пятницу умеренным ослаблением (-0.2% в паре с долларом), двигаясь в тренде с прочими валютами развивающихся стран. После сегодняшней уплаты налога на прибыль, рубль лишится поддержки в виде налогового периода. Об этом говорится в сообщении Nordea.



В остальном для рубля центральным событием текущей недели, как и для всех финансовых рынков, станут итоги заседания ФРС (в среду). Если ФРС продемонстрирует недостаточно мягкую риторику, рублю вместе с прочими валютами развивающихся стран, придется противостоять укреплению доллара.



Из внутренних факторов риска отметим уплату рекордных дивидендов Газпрома в четверг. По факту уплаты возможна их частичная обратная конвертация, что может стать дополнительным источником давления на рубль.





"AK&M" от 29.07.2019