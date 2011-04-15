Цены на нефть снижаются на фоне деэскалации напряженности на Среднем Востоке

Нефтяные котировки в пятницу оставались стабильны в свете нейтрального информационного фона и консолидировались в районе $63.5 за баррель нефти Brent. Очередная неделя началась для рынка умеренной слабостью на фоне прошедшей в воскресенье экстренной встречи участников ядерной сделки по Ирану (СВПД). Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Игоря Галактионова.



На встрече в Вене присутствовали представители России, Ирана, Китая, Великобритании, Германии и Франции. Представители США, которые до мая 2018 г. также оставались участником сделки, на встрече не присутствовали. Основной повесткой был недавний отказ Ирана от своих обязательств в рамках сделки и расширение программы обогащения урана в Исламской республике. Иранский представитель заявлял ранее, что если участники СВПД не предпримут действий для защиты Ирана от санкций США, то республика будет постепенно сокращать свои обязательства по ядерной сделке.



По итогам воскресной встречи Иран заявил, что переговоры были "конструктивными". При этом Аракчи подчеркнул, что Иран выражает озабоченность по поводу задержания танкера с иранской нефтью в районе Гибралтара и считает такие действия противоречащими СВПД и резолюции СБ ООН.



"Атмосфера была конструктивной. Дискуссии были хорошие. Я не могу сказать, что мы все решили, я могу сказать, что есть много договоренностей" - заявил журналистам заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи.



Заявления иранской стороны были расценены рынком, как свидетельства возможной деэскалации напряженности в Ормузском проливе, которая поддерживала котировки на протяжении последних недель. Фьючерсы на Brent сегодня с утра торгуются на отрицательной территории, не выходя из прежнего торгового диапазона. На часовом графике наблюдается снижение локальных вершин и ровный уровень $63, ниже которого может быть скопление стоп-заявок. Эта отметка может быть интересна для краткосрочных трейдов в ближайшие дни.



В целом нефтяные котировки могут продолжить среднесрочную тенденцию к восстановлению при сохранении благоприятного информационного фона. На этой неделе котировки могут демонстрировать пониженную волатильность до среды, когда будет опубликовано решение по ставке ФРС, а также будут обнародованы очередные данные по запасам и добыче нефти в Штатах от EIA. Как ожидается, негативный эффект со стороны тропического шторма Барри в статистике EIA будет сглажен, за счет чего данные будут более репрезентативны.



В пятницу вечером были опубликованы данные по буровой активности в США от Baker Hughes. Согласно отчету компании, количество активных нефтяных буровых установок в США достигло на прошлой неделе 776 уст. (-3). В годовом выражении сокращение составляет -85 уст. Чуть более половины всех буровых (443) сосредоточено на ключевом американском сланцевом месторождении Permian.



Являясь опережающим индикатором будущей добычи, буровая активность сигнализирует своим замедлением о потенциально более низком темпе роста производства в США во второй половине 2019 года. Тем не менее, в ближайшие месяцы Штаты могут запустить в работу новые трубопроводы, которые позволят сланцевикам продолжать курс на наращивание добывающих мощностей.



В это же время в Канаде количество буровых установок подросло до 85 уст. (+2) Годом ранее в это же время было 154 уст. Сокращение буровой активности на -69 уст. г/г в Канаде частично связано с решением о сокращении добычи в провинции Альберта с целью снижения складских запасов.



Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются с понижением на -0.3% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.



"AK&M" от 29.07.2019