Утро понедельника начинается спокойно для рынков, основные события произойдут в середине недели. Основное внимание приковано к торговым переговорам, самому ожидаемому событию текущего года, однако ожидать серьёзных перемен пока не предвидится. Также внимание привлекает заседание ФРС, здесь ожидается смягчение монетарной политики на 25 базисных пунктов. Об этом говорится в комментарии заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина.



В предвкушении всех этих событий инвесторы не торопятся распродавать активы или фиксировать прибыль, рынки открываются в разнонаправлено, но преимущественно в зеленой зоне, индекс Московской биржи присоединяется к тренду и открывается на отметках 2715 пунктов.



После снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктом Центробанком России и в преддверии заседания ФРС рубль находится под давлением, открывается с направлением вниз 63.5 за доллар и 70.6 за евро, потери от минимумов прошлой недели составляют около 1%.



Несмотря на то, что в условиях замедления мировой экономики, снижения производства и потребления нефти при растущей добыче цены на нефть остаются на высоком уровне выше 62,9 долларов за баррель Brent.







"AK&M" от 29.07.2019