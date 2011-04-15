Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 30 июля

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Банк России установил на 30 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.8676
1 Азербайджанский манат 37.4424
100 Армянских драмов 13.3476
1 Белорусский рубль 31.2204
1 Болгарский лев 36.1099
1 Бразильский реал 16.8268
100 Венгерских форинтов 21.5988
1000 Вон Республики Корея 53.6250
10 Гонконгских долларов 81.2601
10 Датских крон 94.5788
1 Доллар США 63.5210
1 Евро 70.6417
100 Индийских рупий 92.2948
100 Казахстанских тенге 16.4808
1 Канадский доллар 48.1877
100 Киргизских сомов 91.0304
10 Китайских юаней 92.1609
10 Молдавских леев 35.8572
1 Новый туркменский манат 18.1748
10 Норвежских крон 72.8009
1 Польский злотый 16.5127
1 Румынский лей 14.9377
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.4837
1 Сингапурский доллар 46.3015
10 Таджикских сомони 67.3249
1 Турецкая лира 11.2756
10000 Узбекских сумов 73.4933
10 Украинских гривен 25.1668
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 78.3595
10 Чешских крон 27.5878
10 Шведских крон 66.8326
1 Швейцарский франк 63.9946
10 Южноафриканских рэндов 44.4791
100 Японских иен 58.4504
"AK&M" от 29.07.2019