Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 30 июля

Банк России установил на 30 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.8676

1 Азербайджанский манат 37.4424

100 Армянских драмов 13.3476

1 Белорусский рубль 31.2204

1 Болгарский лев 36.1099

1 Бразильский реал 16.8268

100 Венгерских форинтов 21.5988

1000 Вон Республики Корея 53.6250

10 Гонконгских долларов 81.2601

10 Датских крон 94.5788

1 Доллар США 63.5210

1 Евро 70.6417

100 Индийских рупий 92.2948

100 Казахстанских тенге 16.4808

1 Канадский доллар 48.1877

100 Киргизских сомов 91.0304

10 Китайских юаней 92.1609

10 Молдавских леев 35.8572

1 Новый туркменский манат 18.1748

10 Норвежских крон 72.8009

1 Польский злотый 16.5127

1 Румынский лей 14.9377

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.4837

1 Сингапурский доллар 46.3015

10 Таджикских сомони 67.3249

1 Турецкая лира 11.2756

10000 Узбекских сумов 73.4933

10 Украинских гривен 25.1668

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 78.3595

10 Чешских крон 27.5878

10 Шведских крон 66.8326

1 Швейцарский франк 63.9946

10 Южноафриканских рэндов 44.4791

100 Японских иен 58.4504







"AK&M" от 29.07.2019