Банк России на 30 июля повысил курс евро к рублю более чем на 33 копейки до 70.6417 руб., курс доллара США - более чем на 39 копеек до 63.5210 руб.

Банк России на 30 июля повысил официальный курс евро к рублю более чем на 33 копейки до 70.6417 руб. с 70.3110 руб., курс доллара США - более чем на 39 копеек до 63.5210 руб. с 63.1271 руб. 27 июля.



Стоимость бивалютной корзины на 30 июля увеличилась более чем на 36 копеек (+0.55%) до 66.7254 руб. с 66.3599 руб. 27 июля.



"AK&M" от 29.07.2019