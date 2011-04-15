ВТБ начал выплату возмещения вкладчикам КБ "Жилкредит"

Банк ВТБ, действующий от имени государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в качестве банка-агента, 29 июля 2019 года начал принимать заявления и выплачивать страховое возмещение вкладчикам ООО КБ "Жилкредит". Об этом говорится в сообщении ВТБ.



Выплаты полагаются физическим лицам, в том числе открывшим в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности (индивидуальным предпринимателям), а также вкладчикам - юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством к малым предприятиям.



Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у жилищно-кредитного коммерческого банка "Жилкредит" 19 июля 2019 года. По величине активов кредитная организация занимала 420-е место в банковской системе РФ.





"AK&M" от 29.07.2019