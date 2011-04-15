Сборы филиалов Северо-Западного регионального центра Ингосстраха в первом квартале выросли на 24%

Объем премии, собранной филиалами Северо-Западного регионального центра Ингосстраха за первый квартал 2019 года, составил 503.1 млн руб., что на 24% превышает показатели 2018 года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 313.3 млн руб. (+16%), в том числе сборы по личному страхованию - 47.6 млн руб. (+2%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, - 229.9 млн руб. (+20%), страхованию ответственности - 35.7 млн руб. (+11%). Объем страховой премии по ОСАГО - 184 млн руб. (+44%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте составил 2.7 млн руб., по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров - 3.2 млн руб.



Выплаты филиалов Северо-Западного регионального центра за первый квартал 2019 года составили 209.7 млн руб., что на 66% превышает показатели 2018 года. В том числе по добровольному личному страхованию - 18.4 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, - 83.3 млн руб., добровольному страхованию ответственности - 484.8 тыс. руб. Выплаты по ОСАГО составили 106.4 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров достигли 1.1 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса филиалов Северо-Западного регионального центра "Ингосстраха" стали автокаско, ОСАГО, страхование имущества физических лиц, страхование от НС.



"Филиалы нашего регионально центра провели успешную работу по развитию продуктов розничного страхования. По данным статистики ЦБ РФ за 1 квартал 2019 года мы показали существенный + бизнеса во всех розничных сегментах. Так наша доля рынка как по линии ОСАГО, так и по линии автокаско, превысила 10%. Доля рынка филиалов по страхованию имущества граждан выросла на 1,7 п.п. до 7.8%. Мы продолжаем развивать линейку наших продуктов, а также инвестируем в повышении качества клиентского сервиса", - директор Северо-Западного регионального центра Ингосстраха Елена Азанова.



Напомним, что в зону ответственности Северо-Западного регионального центра Ингосстраха входят филиалы в Новгородской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Псковской областях, а также Республиках Коми и Карелия.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 29.07.2019