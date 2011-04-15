ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Ассоциация"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Ассоциация" (Нижний Новгород). По величине активов кредитная организация занимала 170-е место в банковской системе Российской Федерации.



Банк "Ассоциация" признал отсутствие отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах, открытых в иностранном банке. Доформирование резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств.



Кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.



Банк России в рамках осуществления текущего надзора установил факт отсутствия на счетах Банка "Ассоциация", открытых в иностранном банке, денежных средств в 3.8 млрд руб., что более чем в 2 раза превышает величину его собственных средств. Отсутствие указанных денежных средств было признано руководством кредитной организации.



В адрес банка было направлено предписание с требованием о формировании резервов на возможные потери по фактически несуществующим денежным требованиям к иностранному банку в размере 100%. Согласно представленной банком отчетности его капитал полностью утрачен.



Информация о проводившихся кредитной организацией операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.



Банк "Ассоциация" является участником системы страхования вкладов.







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