Корпоративные облигации остаются основным объектом инвестиций пенсионных средств НПФ, сообщает Банк России

Доля корпоративных облигаций в структуре пенсионных накоплений НПФ за I квартал 2019 года выросла на 0.9 п.п. до 47.8%, в структуре пенсионных резервов НПФ – на 1.2 п.п. до 40.3%. об этом говорится в сообщении Банка России.



Привлекательность корпоративных облигаций увеличилась за счет произошедшего роста спредов между доходностями корпоративных и государственных облигаций.



Доли вложений пенсионных накоплений НПФ в реальный и финансовый секторы экономики за I квартал составили 35.1 и 27.2% соответственно. Во вложениях средств пенсионных накоплений в реальный сектор доминируют компании нефтегазовой отрасли, в финансовый сектор – банки. Инвестиции в банковский сектор на конец марта составили 16.8% (-0.7 п.п. за квартал).



Таким образом, НПФ с запасом выполняют требования регулятора, в соответствии с которыми с 1 января 2019 года доля вложений средств пенсионных накоплений в банковский сектор не должна превышать 30% стоимости пенсионного портфеля.



По итогам I квартала средневзвешенная доходность инвестирования пенсионных накоплений увеличилась до 9%, что превысило уровень инфляции за тот же период. При этом у 27 фондов, на которые приходится почти 80% пенсионных накоплений, показатели доходности опередили инфляцию, среди топ-10 фондов по величине пенсионных накоплений таких НПФ было восемь. Три четверти НПФ показали доходность пенсионных накоплений выше доходности ВЭБа по расширенному портфелю (7.7% годовых), из них доходность трех фондов была выше доходности ВЭБа по портфелю государственных бумаг (11.7%).



Средневзвешенная доходность от размещения пенсионных резервов составила 6.5%. Доходность выше инфляции показали 30 из 49 фондов, среди топ-10 фондов по величине пенсионных резервов таких было пять. Средневзвешенная доходность этих 30 фондов составила 9.8% годовых.



"AK&M" от 29.07.2019