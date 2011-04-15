Сотрудники КАМАЗа вернулись к работе после корпоративного отпуска

Сотрудники КАМАЗа сегодня, 29 июля, вернулись к работе после оплачиваемого двухнедельного отпуска. Об этом сообщила компания.



Летний корпоративный отпуск сотрудников КАМАЗа в этом году продлился с 15 по 28 июля. Все основные производства компании в этот период были временно остановлены. При этом в штатном режиме продолжали работу подразделения, задействованные в сфере продаж, лизинга, планирования и подготовки производства, а также сервисные службы, которые занимались плановым ремонтом и модернизацией оборудования. Эти сотрудники компании отдыхают по специально разработанному графику отпусков.



В группу компаний "КамАЗ" (ИНН 1650032058) входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе "КамАЗ" 110 компаний, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства. Подразделения компании в январе-июле 2018 года выпустили 21.537 тыс. машкомплектов, что на 5.4% превысило аналогичный показатель прошлого года.



Основными акционерами являются ГК "Ростех" - 49.9%, Avtoinvest Limited - 24.53%, Daimler - 11%, KAMAZ International Management - 4.25%, Европейский банк реконструкции и развития - 4%, Decodelement Services Limited - 2.73%.



Прибыль ПАО "КАМАЗ" по МСФО за 2018 год снизилась до 1.588 млрд руб. по сравнению с 3.455 млрд руб. годом ранее. Консолидированная выручка группы организаций увеличилась на 19% по сравнению с 2017 годом и составила почти 187 млрд руб.





"AK&M" от 29.07.2019