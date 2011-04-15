В аэропорту Хельсинки произошел сбой системы транспортировки багажа

В Финляндии 29-30 июля в Международном аэропорту Хельсинки (HEL) ожидаются задержки при прохождении регистрации на рейс в связи со сбоем системы транспортировки багажа. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



Возможны изменения в расписании рейсов.

Аэропорт Хельсинки - международный аэропортгорода Хельсинки, столицы Финляндии. Расположен в городе Вантаа, примерно в 17 километрах к северу от центра Хельсинки. Аэропорт управляется Finavia. Аэропорт является крупнейшим в Финляндии по количеству пассажиров.





"AK&M" от 29.07.2019