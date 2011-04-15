Просрочка по кредитным картам во II квартале снизилась до 13.7%

Доля просроченной задолженности свыше 30 дней по кредитным картам к общему объему действующих кредитов данного типа во II квартале 2019 года составила 13.7%, снизившись за год на 3.3 процентных пункта.



Самые низкие значения доли просроченной задолженности по кредитным картам (среди 30 регионов-лидеров по объемам по объемам данного вида розничного кредитования) зафиксированы в Москве (6.8%), Санкт-Петербурге (8.9%), Ханты-Мансийском АО (10.2%), Московской области (10.3%) и Удмуртской Республике (12.7%).



В свою очередь, наибольшие доли просрочки свыше 30-ти дней к общему объему кредитов по кредитным картам (среди 30 регионов-лидеров по объемам по объемам данного вида розничного кредитования) продемонстрировали Иркутская область (19.7%), Ставропольский (19%) и Алтайский (18.3%) края, а также Кемеровская область (18.1%) и Красноярский край (17.4%) области.



Самая существенная динамика сокращения доли просроченной задолженности по кредитным картам (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) по сравнению со II кварталом 2018 года была отмечена также в Республике Башкортостан (-9.7 п.п.), Ставропольском крае (-7.7 п.п.), а также в Омской (-7.3 п.п.) и Оренбургской (-7.2 п.п.) областях, а также в Алтайском крае (-6.9 п.п.) областях. В Москве и Санкт-Петербурге снижение доли просрочки составило 0.2 процентного пункта.





"AK&M" от 29.07.2019