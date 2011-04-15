Доля убыточных предприятий в России в январе-мае составила 32.2%

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах в январе- мае 2019 года вырос на 36.5% до 6.743 трлн руб. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.



Прибыль на 7.676 трлн руб. получили 32.8 тыс. организаций, убыток на 933.2 млрд руб. - 15.6 тыс. организаций.



Доля убыточных предприятий в России в январе-апреле составила 32.2%.





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