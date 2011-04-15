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30/07/2019
09:33

Повтор! В РФ за чертой бедности в I квартале находилось 14.3% населения

Росстат рассчитал численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, установленного приказом Минтруда, для первого квартала 2019 года. Как говорится в сообщении статистического ведомства, В первом квартале доходами ниже прожиточного минимума располагало 14.3% населения РФ или 20.9 млн человек.

При расчете применялись установленная приказом Минтруда величина прожиточного минимума в первом квартале - 10.753 тыс. руб. и уточненная в марте методология оценки денежных доходов населения.

В I квартале 2018 года при использовании уточненной методологии оценки денежных доходов населения, доходами ниже прожиточного минимума располагало 13.9% населения или 20.4 млн человек.


"AK&M" от 30.07.2019
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