Просрочка по потребительским кредитам в РФ во II квартале составила 19.9%

Доля просроченной задолженности свыше 30 дней по потребительским кредитам (кредитам на покупку потребительских товаров) к общему объему действующих кредитов данного типа составила 19.9%, снизившись за год на 0.4 процентных пункта. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



Самые низкие значения доли просроченной задолженности по потребительским кредитам (среди 30 регионов-лидеров по объемам по объемам данного вида розничного кредитования) были зафиксированы в Ханты-Мансийском АО (11.1%), Москве (15.5%), Московской области (16.8%), Республике Татарстан (16.8%) и Удмуртской Республике (17.3%).





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