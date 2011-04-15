EURRUB прибавил 19 копеек в понедельник до 70.69, где стабилизировался в начале торгов во вторник. USDRUB к середине дня находится вблизи 63.46, мало изменившись с начала недели. Покупателям рубля удалось вернуть пару ниже 63.50, говорится в обзоре FxPro.



Все внимание валютного рынка, похоже, перетекло в сторону британского фунта. За исключением его двухпроцентного падения с начала недели, колебания основных курсов валют выглядят весьма осторожными. Участники рынка занимают выжидательную позицию, предпочитая дождаться дальнейших сигналов со стороны ФРС и экономики США, а также возможных результатов торговых переговоров.



Текущее затишье также позволяет инвесторам консолидировать усилия, что при получении четкого сигнала может дополнительно усилить реакцию рынка.



Среди внешних факторов стоит выделить укрепление нефти. Она выросла на 1.5% за прошедшие сутки. Тот факт, что рубль по большей части проигнорировал этот рост, намекает на вероятную смену настроений инвесторов.



В то время как весной аналитики видели укрепление рубля даже при снижении нефти, то сейчас ситуация развернулась на 180 градусов.



Впрочем, другие сырьевые валюты также потихоньку сползают вниз в последние дни, вопреки сравнительно позитивной динамике сырья, и теряют заметно больше российской валюты. С 19 июля австралийский и новозеландский доллары потеряли более 2.5%, канадский - 1.1%, против 0.5%, которые рубль отдал доллару за это же время.



Вероятно, одна из причин того, что покупатели не спешат выходить из рублевых позиций, состоит в высоких процентных ставках, обеспечивающих впечатляющую доходность при весьма высоких показателях устойчивости бюджета.



Однако практика показывает, что рубль лишь непродолжительное время может оставаться за бортом движения мировых рынков, игнорируя отток инвесторов из сырьевых валют. Высокие ставки дают фору рублю, чтобы инвесторы не сокращали позиции в самом начале разворота на рынках. Однако это все же не является гарантом непробиваемой защиты.









"AK&M" от 30.07.2019