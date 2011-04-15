Рынок акций продолжит отскок, полагают аналитики

Вчера российский рынок акций прибавил чуть менее 0.5% по Индексу Мосбиржи. Но если в конце прошлой недели рублевый индикатор тащили вверх исключительно акции Газпрома, то вчера рост перекинулся на остальные бумаги, хотя и тот же Газпром вырос более чем на процент. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.



Пока аналитики рассматривают данное движение исключительно как отскок после сильного падения накануне. Его целью является диапазон 2760-2770 пунктов.



Сегодня рост должен продолжиться: с утра американские фьючерсы слабо прибавляют, но зато хорошо отскочила нефть, которая пытается штурмовать отметку 64 доллара за баррель.



Скорее всего, внешний фон продолжит улучшаться. Спекулянты попробуют приподнять рынки в ожидании сюрпризов от ФРС США. Снижение ставки на 0.25 п.п. уже заложено в цены, а вероятность снижения на 0.5 п.п. невелика, и составляет лишь 25%. Но риторика регулятора может дать новые силы "быкам".



Кроме того, начинается очередной раунд переговоров по урегулированию торговых споров между США и Китаем. Вряд ли они завершатся каким-то существенным прорывом, но стороны обязательно объявят о "прогрессе" и "существенном продвижении", на что рынки отреагируют покупками.



Наконец, российский рынок поддержит начинающаяся волна реинвестирования части полученных дивидендов.



Однако сильно обольщаться не стоит, отечественный рынок выглядит очень слабо и все покупки стоит сопровождать очень короткими стопами. Вполне возможно, что в конце недели мы увидим фиксацию спекулятивной прибыли.



Рубль в паре с долларом вчера так и не смог пробить отметку 63.5 и начать движение в сторону 64.1. Внешний фон пока выглядит благоприятным для рубля: пара евро-доллар стабильна и не решается штурмовать сверху вниз сильный уровень 1.11. Нефть хорошо отскочила вчера от чуть выше $63 за баррель и сейчас пытается закрепиться выше $64. Внешний позитив нивелирует окончание налогового периода, когда российская валюта традиционно немного сдает свои позиции. Поэтому, скорее всего, рубль продолжит оставаться в районе 63.5 с тенденцией к небольшому укреплению.



Вчера, пожалуй, впервые за последние пару недель, аналитики не увидели сильных "медвежьих" атак на нефть, которые происходили регулярно в период американских торгов. Именно это и позволило котировкам основного сырья перейти к росту. Если нефть получит в среду поддержку в виде продолжающих падать запасов в США и от снижения доллара на мировом рынке после комментариев ФРС, то к концу недели котировки вполне могут приблизиться к первой цели роста - отметки $67 за баррель.



"AK&M" от 30.07.2019