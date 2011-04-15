В РФ создается комплекс для управления посадкой самолетов с земли

Ростех начнет серийное производство новых аэродромных радиолокационных систем, обеспечивающих безопасное управление посадкой самолетов. Об этом говорится в сообщении Ростеха.



Новое оборудование позволит с высокой точностью определять отклонение воздушного судна от заданной траектории снижения и передавать информацию экипажу и наземным службам.



Аппаратуру будет производить Челябинский радиозавод "Полет" (входит в концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника"). Проект реализуется при участии концерна "Вега" и Фонда развития промышленности, софинансирующего проект по программе "Конверсия".



Создаваемая Ростехом система предназначена для управления воздушным движением в ближней зоне аэродромов и позволяет контролировать заход на посадку воздушных судов любого типа. Новая РЛС позволит осуществлять точную посадку в том числе самолетам легкой авиации, которые не оборудованы сложными навигационными системами, или воздушным судам, у которых отказали одна или несколько бортовых навигационных систем.



В состав радиолокационной системы точного захода на посадку РСП-2СТ входят диспетчерский (обзорный) радиолокатор АОРЛ-1АС и посадочный радиолокатор ПРЛ-2СТ. Аппаратура позволяет обнаруживать воздушные суда на расстоянии до 350 км, осуществлять их сопровождение и мониторинг параметров траектории движения относительно неподвижных объектов и движущихся метеообразований. Вместо вращающегося локатора в комплексе применяется система активных фазированных антенных решеток, что повышает его надежность и точность, а также упрощает ремонт.



Напомним, ранее Ростех сообщал о завершении сертификации новейшего аэродромного комплекса СП-2010 для посадки самолетов в сложных метеоусловиях. В комплексе использованы резонаторные антенны, на характеристики излучающего сигнала которых не влияют такие факторы окружающей среды, как влага, осадки, обледенение. Это первый в мире комплекс, не требующий уборки снега перед антеннами радиомаяка в зимний период.



На сегодняшний день радиолокационным и навигационным оборудованием производства Ростеха оснащены более 160 аэродромов в 31 стране мира.



Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 - в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, концерн "Калашников", "Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и так далее. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран.



"AK&M" от 30.07.2019