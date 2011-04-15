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30/07/2019
13:43

Дублер Боровского шоссе будет построен в 2022 году

Дублер Боровского шоссе будет построен в 2022 году, сообщил руководитель Департамента развития новых территории Москвы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Проектирование новой дороги уже началось. Эти работы планируется завершить в первом квартале 2020 года. Дублер протянется от ул. Новоорловская в районе Ново-Переделкино, пересечет трассу "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе" и примкнет к трассе "город Московский - деревня Рассказовка" в районе жилого комплекса "Рассказовка". Длина дороги составит 2.1 км", - сказал В.Жидкин.

По его словам, это будет современная четырехполосная трасса с разрешенной скоростью движения 80 км в час.

"Сложнейшим ее элементом станет 75-метровая эстакада над участком магистрали "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе", - отметил руководитель департамента.

На трассе оборудуют тротуары, проложат велодорожку длиной 1.7 км, установят освещение, шумозащитные экраны, четыре светофора и две автобусные остановки.

Новая дорога улучшит транспортную доступность станции "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии метро и значительно разгрузит Боровское шоссе.

"Согласно городской Адресной инвестиционной программе, до конца 2023 года в Новой Москве планируется сдать в эксплуатацию около 300 км автомобильных дорог", - заключил В.Жидкин.


"AK&M" от 30.07.2019
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