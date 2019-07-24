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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 31 июля в размере 63.3791 руб. против 63.5210 руб. на 30 июля.
Курс доллара США за последние 5 дней:
30.07.19 - 63.5210 руб.
27.07.19 - 63.1271 руб.
26.07.19 - 63.1572 руб.
25.07.19 - 63.1162 руб.
24.07.19 - 63.1290 руб.
"AK&M" от 30.07.2019