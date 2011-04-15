Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 31 июля

Банк России установил на 31 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.7126

1 Азербайджанский манат 37.3587

100 Армянских драмов 13.3149

1 Белорусский рубль 31.1583

1 Болгарский лев 36.1134

1 Бразильский реал 16.7607

100 Венгерских форинтов 21.5484

1000 Вон Республики Корея 53.6488

10 Гонконгских долларов 81.0381

10 Датских крон 94.6041

1 Доллар США 63.3791

1 Евро 70.5980

100 Индийских рупий 92.2146

100 Казахстанских тенге 16.4747

1 Канадский доллар 48.1165

100 Киргизских сомов 90.8140

10 Китайских юаней 92.0632

10 Молдавских леев 35.6764

1 Новый туркменский манат 18.1342

10 Норвежских крон 72.6783

1 Польский злотый 16.4612

1 Румынский лей 14.9313

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.1887

1 Сингапурский доллар 46.2587

10 Таджикских сомони 67.2101

1 Турецкая лира 11.3793

10000 Узбекских сумов 73.1505

10 Украинских гривен 25.2579

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 77.0626

10 Чешских крон 27.5262

10 Шведских крон 66.4024

1 Швейцарский франк 63.9611

10 Южноафриканских рэндов 44.6432

100 Японских иен 58.3709





"AK&M" от 30.07.2019