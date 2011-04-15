Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 31 июля

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Банк России установил на 31 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.7126
1 Азербайджанский манат 37.3587
100 Армянских драмов 13.3149
1 Белорусский рубль 31.1583
1 Болгарский лев 36.1134
1 Бразильский реал 16.7607
100 Венгерских форинтов 21.5484
1000 Вон Республики Корея 53.6488
10 Гонконгских долларов 81.0381
10 Датских крон 94.6041
1 Доллар США 63.3791
1 Евро 70.5980
100 Индийских рупий 92.2146
100 Казахстанских тенге 16.4747
1 Канадский доллар 48.1165
100 Киргизских сомов 90.8140
10 Китайских юаней 92.0632
10 Молдавских леев 35.6764
1 Новый туркменский манат 18.1342
10 Норвежских крон 72.6783
1 Польский злотый 16.4612
1 Румынский лей 14.9313
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.1887
1 Сингапурский доллар 46.2587
10 Таджикских сомони 67.2101
1 Турецкая лира 11.3793
10000 Узбекских сумов 73.1505
10 Украинских гривен 25.2579
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 77.0626
10 Чешских крон 27.5262
10 Шведских крон 66.4024
1 Швейцарский франк 63.9611
10 Южноафриканских рэндов 44.6432
100 Японских иен 58.3709
"AK&M" от 30.07.2019