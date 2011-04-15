Банк России на 31 июля понизил курс евро к рублю более чем на 4 копейки до 70.5980 руб., курс доллара США - более чем на 14 копеек до 63.3791 руб.

Банк России на 31 июля понизил официальный курс евро к рублю более чем на 4 копейки до 70.5980 руб. с 70.6417 руб., курс доллара США - более чем на 14 копеек до 63.3791 руб. с 63.5210 руб. 30 июля.



Стоимость бивалютной корзины на 31 июля уменьшилась почти на 10 копеек (-0.15%) до 66.6276 руб. с 66.7254 руб. 30 июля.



"AK&M" от 30.07.2019