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30/07/2019
16:03

Яндекс и PURINA запустили спецпроект по поиску домашних животных

Яндекс и PURINA запустили спецпроект по поиску домашних животных. Об этом говорится в сообщении сторон.

Спецпроект стал доступен для москвичей и жителей всех регионов России.

Цель проекта "Поиск пропавших животных" не просто привлечь внимание к проблеме бездомных животных, но и принять участие в ее решении. За последний год пользователи "Яндекса" сделали свыше 500 тыс. запросов о потерянных и найденных кошках и собаках. Спецпроект позволяет оперативно донести информацию о потерянном или найденном животном до людей, которые реально могут помочь.

PURINA® - мировой эксперт в области разработки питательных кормов и ухода за домашними животными.

Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.

Чистая прибыль Яндекса за I полугодие 2019 года упала на 81% до 6.54 млрд руб. с 34.426 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 40% до 78.681 млрд руб. с 56.245 млрд руб., операционная прибыль - на 67% до 12.372 млрд руб. с 7.421 млрд руб., скорректированный EBITDA - на 45% до 23.865 млрд руб. с 16.46 млрд руб.

Консолидированная выручка за II квартал 2019 года выросла по сравнению с аналогичным показателем 2018 года на 40% до 41.4 млрд руб. Чистая прибыль составила 3.4 млрд руб. и снизилась на 90%.

"AK&M" от 30.07.2019
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