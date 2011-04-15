Ростелеком закрыл сделку по приобретению 49% "Национальных технологий"

ПАО "Ростелеком" закрыло сделку по приобретению 49% долей в уставном капитале ООО "Национальные технологии". Об этом говорится в сообщении оператора.



Госкорпорации "Ростех" принадлежит 51% долей в уставном капитале компании.



Целью сделки является развитие компетенций группы компаний "Ростелеком" на рынке услуг по технической поддержке и поставке аппаратно-программных комплексов систем хранения данных (СХД) для исполнения требований Федерального закона "О противодействии терроризму" N374-ФЗ.



Компания "Национальные технологии" была образована в конце 2017 года для вывода на рынок комплексных отечественных высокотехнологических продуктов гражданского назначения. За это время компания успешно прошла этап становления, сформировала необходимые технические компетенции и реализовала несколько крупных проектов, в числе которых - разработка и производство аппаратно-программного комплекса СХД "Купол". Выручка "Национальных технологий" в 2018 году превысила 2.3 млрд руб.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.







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