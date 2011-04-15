ФАС оштрафовала РЖД на 600 тыс. руб.

Московское областное УФАС России оштрафовало ОАО "РЖД" на 600 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Ранее в адрес Московского областного УФАС поступило заявление жителя города Химки Московской области с жалобой на нарушение РЖД правил технологического присоединения, выразившееся в невыполнении мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, в срок, установленный Правилами технологического присоединения.



Рассмотрев указанное заявление управлением установлено, что РЖД нарушили правила технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала 2254029003000 руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



Чистая прибыль холдинга РЖД по МСФО за 2018 год составила 35.4 млрд руб. против 139.704 млрд руб. годом ранее. Доходы холдинга за 2018 год составили 2.413 трлн руб. что на 7.2% выше результатов годом ранее - 2.252 трлн руб. Показатель EBITDA года достиг 527 млрд руб., что на 6.4% выше показателя 2017 года - 496 млрд руб.





"AK&M" от 30.07.2019