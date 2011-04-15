Группа ОТП закрыла сделку по приобретению Mobiasbanca - Groupe Societe Generale S.A.

ОТП Банк (Венгрия) закрыл сделку по приобретению банка в Республике Молдова. Об этом говорится в сообщении банка.



ОТП Банк стал 96.69%-ным владельцем банка Mobiasbanca - Groupe Societe Generale S.A. ("MBSG"), дочернего предприятия Societe Generale Group в Молдове.



Доля "MBSG" на банковском рынке страны составляет почти 14%, банк является четвертым по величине кредитной организацией в Молдове. Mobiasbanca - Groupe Societe Generale S.A. является универсальным банком и активно работает как в розничном, так и корпоративном сегментах.



На данный момент Группа ОТП присутствует в 11 странах Центральной и Восточной Европы, с каждым годом усиливая свои позиции и становясь все более значимым рыночным игроком.



ОТП Банк - универсальная кредитная организация, предоставляющая широкий спектр банковских услуг и продуктов для частных лиц и корпоративных клиентов. ОТП Банк является частью международной финансовой Группы ОТП (OTP Group) - одного из лидеров рынка финансовых услуг Центральной и Восточной Европы. ОТП Банк является участником системы обязательного страхования вкладов.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"