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30/07/2019
14:13

Группа ОТП закрыла сделку по приобретению Mobiasbanca - Groupe Societe Generale S.A.

ОТП Банк (Венгрия) закрыл сделку по приобретению банка в Республике Молдова. Об этом говорится в сообщении банка.

ОТП Банк стал 96.69%-ным владельцем банка Mobiasbanca - Groupe Societe Generale S.A. ("MBSG"), дочернего предприятия Societe Generale Group в Молдове.

Доля "MBSG" на банковском рынке страны составляет почти 14%, банк является четвертым по величине кредитной организацией в Молдове. Mobiasbanca - Groupe Societe Generale S.A. является универсальным банком и активно работает как в розничном, так и корпоративном сегментах.

На данный момент Группа ОТП присутствует в 11 странах Центральной и Восточной Европы, с каждым годом усиливая свои позиции и становясь все более значимым рыночным игроком.

ОТП Банк - универсальная кредитная организация, предоставляющая широкий спектр банковских услуг и продуктов для частных лиц и корпоративных клиентов. ОТП Банк является частью международной финансовой Группы ОТП (OTP Group) - одного из лидеров рынка финансовых услуг Центральной и Восточной Европы. ОТП Банк является участником системы обязательного страхования вкладов.

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