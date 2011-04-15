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30/07/2019
14:20

Схема движения на нескольких улицах Москвы временно изменится

Схема движения на нескольких улицах Москвы временно изменится, сообщила столичная мэрия.

Так, с 1 по 25 августа ограничат движение на улице Недорубова в районе дома 7, а с 9 по 29 сентября - в районе дома 17, корпуса 3 на Покровской улице.

С 1 по 29 августа круглосуточно будут перекрыты выделенные полосы для общественного транспорта на Новой площади у дома 3/4.

Помимо этого, 2 августа с 06:00 MSK до 16:00 MSK от Биржевой площади до Красной площади будет перекрыта улица Ильинка. Здесь пройдет праздник в честь Ильина дня.

С 3 августа по 24 декабря движение будет ограничено на улице Александра Гомельского от дома 39, строения 1 до дома 37, корпуса 7 на Ленинградском проспекте.

Также ограничения коснутся Северного административного округа. Водители не смогут проехать по одной полосе на нескольких участках. С 10 по 14 сентября с 01:30 MSK до 05:30 MSK ограничат съезд с внешней стороны МКАД на Бусиновский проезд (в сторону центра), с 17 по 21 сентября с 01:30 MSK до 05:30 MSK - съезд с внутренней стороны МКАД на Бусиновский проезд (в сторону центра), а с 22 по 29 сентября с 01:30 MSK до 05:30 MSK - съезд с Бусиновского проезда на МКАД. Кроме того, с 25 июля по 2 октября с 01:30 MSK до 05:30 MSK и с 7 по 11 октября с 01:30 MSK до 05:30 MSK перекроют движение на МКАД в районе 78-го и 79-го километров, а с 3 по 6 октября с 01:30 MSK до 05:30 MSK и с 12 по 15 октября с 01:30 MSK до 05:30 MSK - на МКАД в районе дома 9, строения 55 на Ижорской улице.


"AK&M" от 30.07.2019
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