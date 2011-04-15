На Урале выявлены установки, позволяющие "недоливать" газ

Установки, с помощью которых можно искажать результаты измерений при отпуске топлива потребителям, обнаружены на автогазозаправочных станциях Курганской области. Проверку провели специалисты Уральского межрегионального территориального управления (УМТУ) Росстандарта в июле, говорится в сообщении ведомства.



Установки заправки сжиженным газом имели конструктивные недоработки, несоответствующие требованиям к средствам измерений.



Проверка показала, что конструкция установок заправки сжиженным газом не обеспечивала ограничение доступа к турбинным преобразователям расхода и модулям индикации. Это необходимо для предотвращения несанкционированных настройки и вмешательства, которые могут привести к искажениям результатов измерений при отпуске топлива потребителям. Это является нарушением требований ФЗ "Об обеспечении единства измерений". Также на установках заправки сжиженным газом и в сопроводительном документе к средствам измерений отсутствовал знак утверждения типа средства измерения. Это является нарушением требований того же федерального закона.



По результатам проверки псковскому изготовителю средств измерений выдано предостережение. Материалы переданы в Северо-Западное межрегиональное территориальное управление (СЗМТУ) Росстандарта для принятия решения о проведении внеплановой проверки предприятия-производителя данной установки заправки сжиженным газом.





"AK&M" от 30.07.2019