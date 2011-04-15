Volvo отзывает почти 4.5 тыс. автомобилей в РФ

ООО "Вольво Карс отзывает 4.473 тыс. автомобилей Volvo (XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90, V90 Cross Country). Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2014-2019 годах.

Причиной отзыва транспортных средств является то, что в очень редких случаях изготовленный из пластмассы впускной коллектор двигателя может расплавиться и деформироваться. При самом неблагоприятном развитии событий возможно локальное возгорание в моторном отсеке.



Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На транспортных средствах будет выполнен ремонт разработанным методом.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



"AK&M" от 30.07.2019