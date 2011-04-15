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30/07/2019
17:23

Volvo отзывает почти 4.5 тыс. автомобилей в РФ

ООО "Вольво Карс отзывает 4.473 тыс. автомобилей Volvo (XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90, V90 Cross Country). Об этом сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2014-2019 годах.
Причиной отзыва транспортных средств является то, что в очень редких случаях изготовленный из пластмассы впускной коллектор двигателя может расплавиться и деформироваться. При самом неблагоприятном развитии событий возможно локальное возгорание в моторном отсеке.

Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

На транспортных средствах будет выполнен ремонт разработанным методом.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

"AK&M" от 30.07.2019
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