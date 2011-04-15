Российские аэропорты переходят на отечественную систему обработки багажа, сообщила Росавиация.



Первая отечественная система обработки багажа, запущенная весной 2018 года в Международном аэропорту Симферополь, доказала свою эффективность и начала устанавливаться в других аэровокзалах России. Единственный российский производитель таких систем уже смонтировал комплексы обработки багажа или их элементы в аэропортах Анапы, Надыма и Минеральных вод. Планируется, что отечественная система в ближайшее время появится в аэропортах Южно-Сахалинска, Набережных Челнов и ряде других городов, подчеркивает ведомство.





"AK&M" от 30.07.2019