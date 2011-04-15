ТС планируют выплатить дивиденды за I полугодие на 17.346 млрд руб. из расчета 8.68 руб. на бумагу

Совет директоров ПАО "МТС" рекомендовал акционерам на внеочередном собрании утвердить выплату дивидендов за I полугодие 2019 года на 17.346 млрд руб. из расчета 8.68 руб. на бумагу. Об этом говорится в сообщении компании.



Внеочередное собрание акционеров назначено на 30 сентября. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 6 сентября.



Напомним, в 2019 году совет директоров МТС утвердил новую дивидендную политику на 2019-2021 годы, в соответствии с которой целевой показатель дивидендной доходности составляет не менее 28 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО "МТС" (56 руб. за АДР) в течение каждого календарного года.



Новая дивидендная политика, как и прежде, предусматривает выплату дивидендов двумя частями в течение календарного года - ежегодные выплаты по результатам предыдущего года и выплаты промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия текущего года. При определении дивидендных выплат МТС будет учитывать ряд факторов, включая денежный поток от операционной деятельности, капитальные затраты и долговую позицию.



Прежняя дивидендная политика на 2016-2018 годы устанавливала дивидендную доходность до 25-26 руб., но не менее 20 руб. на одну обыкновенную акцию (50-52 руб. за АДР) в течение каждого календарного года.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Прибыль, относящаяся к акционерам МТС, по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 14.1% до 17.6 млрд руб. с 15.4 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 9.4% до 118 млрд руб. со 107.9 млрд руб., показатель OIBDA - на 6% до 55.3 млрд руб. с 52.1 млрд руб.





"AK&M" от 30.07.2019