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30/07/2019
17:57

Polymetal получит 3.5% уставного капитала Chaarat

Polymetal объявил, что после продажи в январе 2019 года месторождения Капан компании Chaarat Gold Holdings Limited, Полиметалл согласился передать конвертируемые облигации Chaarat стоимостью $10 млн, а также снять взаиморасчеты по оборотному капиталу по договору купли-продажи, в обмен на 14638020 новых обыкновенных акций Chaarat стоимостью $0.01 за акцию. Как говорится в сообщении компании, новые акции составят 3.5% от увеличенного уставного капитала Chaarat.

"Обмен конвертируемых облигаций на акции Chaarat, наряду со снятием взаиморасчетов по оборотному капиталу и освобождением от части гарантий и обязательств по возмещению убытков, позволит Полиметаллу сохранить участие в Chaarat, ограничив при этом связанные с этим страновые риски", - заявил главный исполнительный директор Группы Виталий Несис, цитируемый в сообщеении.

На новые акции устанавливается мораторий на продажу сроком 12 месяцев, при этом Chaarat будет иметь преимущественное право покупки Новых акций в случае их продажи Полиметаллом.

В рамках данной договоренности, Chaarat Gold International Limited, дочернее предприятие Chaarat, в свою очередь, согласился освободить Полиметалл от гарантий и обязательств по возмещению убытков по договору купли-продажи месторождения Капан (за исключением некоторых ограниченных обязательств). Помимо этого, в рамках данной сделки учтена корректировка на оборотный капитал в рамках взаиморасчетов между сторонами по первоначальной сделке о продаже.

Компания Chaarat также соглашается отказаться от эксклюзивного и преимущественного права на покупку Личкваза - последнего актива Полиметалла в Армении. Это позволит привлечь новых покупателей к сделке.

Polymetal International plc (вместе со своими дочерними компаниями - "Полиметалл") входит в топ 20 производителей золота в мире и в топ 5 производителей серебра в мире с активами в России и Казахстане.


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