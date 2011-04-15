Минприроды поручило Рослесхозу пересмотреть границы зон контроля труднодоступных лесных пожаров

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин поручил Рослесхозу совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ проанализировать актуальность зон контроля. Об этом говорится в сообщении министерства.



В соответствии с поручением министра, необходимо пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров таким образом, чтобы не только исключить вероятность перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики, но и предотвратить задымление населенных пунктов, в том числе на территориях прилегающих субъектов РФ. Работу необходимо провести до конца августа и учесть в последующем плане действий региональных сил и средств пожаротушения.



Специалисты Минприроды не исключают, что в случае пересмотра границ и площадей потребуется привлечение дополнительных сил и средств.



Кроме того, Д.Кобылкин дан поручение по итогам текущего пожароопасного сезона проанализировать эффективность использования выделенных средств на реализацию переданных лесных полномочий регионам, в том числе по мерам предотвращения лесных пожаров и достигнутого результата.



В 2019 году плановый объём финансирования субъектов РФ по переданным полномочиям за счёт средств федерального бюджета увеличен на 22.5% и составил 31.6 млрд руб. (+5.8 млрд руб. к 2018 году), в том числе на обеспечение пожарной безопасности.



В настоящее время в Сибири горит более 3 млн га леса. Режим ЧС в связи с пожарами введен в Красноярском крае и Иркутской области.





"AK&M" от 30.07.2019