Unilever и Яндекс.Еда запускают совместный пилотный проект доставки мороженого. Об этом говорится в сообщении сторон.



Так, с 29 июля 2019 года в приложении Яндекс.Еда появился виртуальный магазин "Ура! Мороженое!", посетив который, покупатели могут выбрать подходящий им формат и вкус лакомства. На время пилотного периода радиус доставки будет находиться в пределах третьего транспортного кольца Москвы. Стоимость доставки - 39 руб., минимальной суммы заказа нет.



В эксперименте участвует мороженое брендов "Магнат", "Золотой Стандарт", "Экзо", Cornetto, Carte D'or - всего 11 торговых позиций.



Компания Unilever является поставщиком потребительских товаров повседневного спроса, работающая более чем в 100 странах и поставляющий свою продукцию в 190 стран мира. В компании 173 тыс. сотрудников. Среди торговых марок Unilever есть, например, такие бренды, как Knorr, Hellmann's, Lipton, Dove, Vaseline, Omo, Cif, Signal и Domestos.



Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Чистая прибыль Яндекса за I полугодие 2019 года упала на 81% до 6.54 млрд руб. с 34.426 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 40% до 78.681 млрд руб. с 56.245 млрд руб., операционная прибыль - на 67% до 12.372 млрд руб. с 7.421 млрд руб., скорректированный EBITDA - на 45% до 23.865 млрд руб. с 16.46 млрд руб.



Консолидированная выручка за II квартал 2019 года выросла по сравнению с аналогичным показателем 2018 года на 40% до 41.4 млрд руб. Чистая прибыль составила 3.4 млрд руб. и снизилась на 90%.







"AK&M" от 30.07.2019