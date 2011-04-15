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30/07/2019
15:22

В Иркутской области закрыли участок трассы "Сибирь"

В Иркутской области закрыли участок трассы "Сибирь". Как сообщает региональное МЧС, в связи с увеличением уровня воды в реке Ия в городе Тулун, перекрыт участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь" с 1491 км по 1493 км для всех видов транспорта.

Вместе с тем, как сообщает министерство, вертолётами Ми-8 МЧС России ежедневно доставляется гуманитарная помощь в населённые пункты Тулунского района, находящиеся в труднодоступной местности из-за паводка.

Из-за затопления обширной территории города Тулуна доставка воды и продуктов, а также госслужащих, врачей, полицейских осуществляется двумя лодочными переправами между двух берегов реки Ии, где паводком нарушено транспортное сообщение.

"AK&M" от 30.07.2019
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