МОЭК привлекла Минобороны к субсидиарной ответственности на 1.5 млн руб.

Арбитражный суд Москвы взыскал с Федерального государственного бюджетного учреждения "12КДЦ" Министерства обороны РФ в пользу ПАО "МОЭК" задолженность за потребленные тепловую энергию в размере более 1.5 млн руб. об этом говорится в сообщении МОЭК.



МОЭК обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности с ФГБУ "12КДЦ" Минобороны России и привлекло министерство соответчиком с целью взыскания задолженности в порядке субсидиарной ответственности в случае недостаточности денежных средств у ответчика. По итогам рассмотрения дела требования МОЭК были удовлетворены в полном объеме.



Министерство обороны РФ является главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находится ФГБУ "12КДЦ". МОЭК, прибегнув к использованию механизма субсидиарной ответственности, обосновала суду правомерность своих требований к министерству.



ПАО "Московская объединённая энергетическая компания" (МОЭК, ИНН 7720518494) осуществляет отопление и горячее водоснабжение 70% жилых и административных зданий, промышленных предприятий и объектов социальной сферы Москвы. Деятельность МОЭК распространяется на все сегменты энергетического рынка: производство, распределение и сбыт тепловой энергии, а также производство электроэнергии. Основной акционер компании - ООО "Газпром энергохолдинг" (доля в уставном капитале - 88.126%). В 2015 году компании был присвоен статус единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) в Москве.



Прибыль ПАО "МОЭК" по МСФО за I квартал 2019 года упала на 7% до 8.42 млрд руб. с 9.118 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 6% до 62.687 млрд руб. с 67.149 млрд руб., показатель EBITDA - до 14.119 млрд руб. со 144.408 млрд руб. Операционные расходы компании снизились на 8% до 49.183 млрд руб.



Чистая прибыль МОЭК по РСБУ за I квартал 2019 года снизилась на 18% до 8.902 млрд руб. с 10.794 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 59.552 млрд руб., снизившись на 5.4% с 62.949 млрд руб. Себестоимость продаж снизилась на 4.6% до 48.076 млрд руб. Показатель EBITDA составил 14.228 млрд руб. против 16.503 млрд руб.





"AK&M" от 30.07.2019