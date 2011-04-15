ВЭБ.РФ провел очередное размещение краткосрочных облигаций для компаний и корпораций. Об этом говорится в сообщении банка.



Общий объем эмиссии составил 20 млрд. руб. - облигации сроком 14 дней со ставкой купона 7.20% годовых.



Номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. руб. Цена размещения 100% от номинала. Выплата купона производится при погашении выпуска облигаций.



Организатор размещения: Газпромбанк.

Облигации включены в Первый уровень листинга Московской Биржи. Депозитарием является НКО АО НРД.



Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (госкорпорация "Внешэкономбанк") (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.



"AK&M" от 30.07.2019