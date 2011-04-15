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30/07/2019
17:33

Кабмин утвердил список потенциально опасных собак

Правительство РФ утвердило список потенциально опасных собак. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В список вошли 12 пород собак и их метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей. В перечень также вошли породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, и особенности их поведения не до конца изучены.

В списке такие породы как: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород.


"AK&M" от 30.07.2019
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