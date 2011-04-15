Аэроэкспресс меняет расписание и отменяет поезда на Шереметьевском направлении

Аэроэкспресс временно меняет расписание и отменяет поезда на Шереметьевском направлении. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.



В связи с проведением плановых ремонтных работ на железной дороге 3 и 4 августа произойдут изменения в расписании поездов Аэроэкспресса, часть рейсов между Белорусским вокзалом и аэропортом "Шереметьево" будет отменена. Для удобства пассажиров компания организует автобусное сообщение на период отмены поездов.



Изменения произойдут с 11:30 3 августа до 15:00 4 августа.

ООО "Аэроэкспресс" (ИНН 5047066172) - компания-оператор, осуществляющая интермодальные и пригородные пассажирские перевозки в соответствии с лицензией Министерства транспорта РФ, создана в 2005 году. Деятельность Аэроэкспресса направлена на организацию железнодорожного сообщения между столицей и аэропортами Московского авиационного узла ("Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"), а также городом Лобня.



Запуск аэроэкспрессов во Владивостоке между центральным железнодорожным вокзалом и новым аэропортом "Кневичи" состоялся 20 июля 2012 года. С 22 мая 2013 года аэроэкспрессы начали курсировать в Казани. Участниками компании являются ОАО "Российские железные дороги", ООО "Дельта-Транс-Инвест" и частные инвесторы.



"AK&M" от 30.07.2019