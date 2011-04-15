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30/07/2019
17:46

МТС усилили сеть в Карелии

ПАО "МТС" усилило сеть в Карелии. Об этом говорится в сообщении оператора.

Новые базовые станции МТС появились в крупных городах республики, где в совокупности проживают более 400 тыс. человек: в Петрозаводске, Сортавала, Медвежьегорске, Сегеже, Пудоже, Костомукше, Беломорске, Кеми, Кондопоге и Питкяранте.

Напомним, МТС запустили сеть LTE в столице Карелии Петрозаводске в 2014 году. Сейчас пользоваться услугами передачи данных в сетях LTE МТС могут порядка 80% населения Республики Карелия более чем в 60 населенных пунктах.

ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.

Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).

Прибыль, относящаяся к акционерам МТС, по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 14.1% до 17.6 млрд руб. с 15.4 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 9.4% до 118 млрд руб. со 107.9 млрд руб., показатель OIBDA - на 6% до 55.3 млрд руб. с 52.1 млрд руб.


"AK&M" от 30.07.2019
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