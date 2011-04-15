Лесные пожары требуют оперативных мер властей, Д.Медведев

Cитуация с лесными пожарами требует скоординированных оперативных мер региональных властей и федерального центра. Об этом сегодня, 30 июля, заявил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами в Горках.



Как сообщила пресс-служба Минприроды, глава министерства Дмитрий Кобылкин доложил главе Правительства РФ о мерах, принимаемых по ликвидации пожаров в стране. В своём докладе министр отметил, что в этом пожароопасном сезоне региональные чрезвычайные ситуации были введены в 5-ти субъектах РФ.



Наиболее сложная обстановка сохраняется в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) и Бурятии. Площадь лесных пожаров с зонами контроля составляет 2.7 млн га, что на 12% больше уровня прошлого года.



"На тушение пожаров в помощь региональным силам задействовано 95% (547 человек) личного состава федеральной "Авиалесоохраны" и вся имеющаяся техника. Дополнительно для недопущения распространения огня из соседних регионов в Красноярский край уже переброшено 100 человек профессиональных десантников, еще 100 в помощь готов направить Северо-Запад. Ждем решения региональных комиссий по ЧС", - проинформировал Д.Кобылкин.



Глава Минприроды констатировал, что, несмотря на принимаемые меры, сохраняется угроза задымления населенных пунктов регионов, в свою очередь Росгидромет ведет постоянный мониторинг состояния ПДК, и по состоянию на утро 30 июля превышения не зафиксированы.



По информации министра для сибирских регионов основной причиной пожаров является природный фактор - "сухие грозы". По России основная причина человеческий фактор - 52.3%. Возгорание идёт с иных земель (23.8%), от гроз (18.3%), огонь "переходит" границу субъектов и даже государственную границу (0.4%), от выжигания сухой травы (2.1%).



"В связи с неблагоприятным прогнозом предстоящего пожароопасного периода нами был увеличен объём финансирования регионов по переданным "лесным" полномочиям на 22.5% и составил 31.6 млрд руб. (+5.8 млрд руб. к 2018 году), в том числе на обеспечение пожарной безопасности. Во исполнение указа Президента в рамках нацпроекта "Экология" и по Вашему поручению, Дмитрий Анатольевич, выделено 6 млрд рублей на приобретение лесопожарной и специальной техники и оборудования, что в два раза больше первоначальных планов. На конец июля уже закуплено порядка 5 тыс. единиц, в том числе для регионов Сибирского федерального округа по их заявкам - 737 машины уже на местах. Еще тысячу ждем до конца года", - подчеркнул Д.Кобылкин.



Прогноз пожарной опасности по территории Сибирского федерального округа по-прежнему неблагоприятный. Существует вероятность превышения средних значений температур в ряде территорий других федеральных округов. По итогам совещания Д.Медведев поручил главам регионов взять ситуацию с лесными пожарами под личный контроль и отвечать персонально за достоверность представляемых данных и своевременность принимаемых мер.



"AK&M" от 30.07.2019