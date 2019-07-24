ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 31 июля, в размере 70.5980 руб. против 70.6417 руб. на 30 июля.





Курс евро за последние 5 дней:



30.07.19 - 70.6417 руб.

27.07.19 - 70.3110 руб.

26.07.19 - 70.2940 руб.

25.07.19 - 70.3241 руб.

24.07.19 - 70.6350 руб.

















































































































































































"AK&M" от 30.07.2019