Повтор! Рост ВВП РФ в III квартале может составить 0.8-1.3%, ЦБ

Годовой темп прироста ВВП во II квартале 2019 года повысился до 0.5-1%. В III квартале 2019 года по мере реализации национальных проектов и увеличения государственных инвестиций темп прироста ВВП ускорится до 0.8-1.3%. Об этом говорится в сообщении Банка России.



Экономическая активность в России в июне 2019 года повысилась, при этом ее динамика остается нестабильной. Если показатели потребительского спроса и промышленного производства улучшились, то инвестиции в основной капитал продолжили сокращаться. Однако оживление, наблюдаемое в промышленности, может не иметь устойчивого характера, подчеркивает ЦБ.



Годовой темп прироста промышленного производства в июне ускорился до 3.3% (май - 0.9%). Основной вклад в прирост выпуска внесли обрабатывающие производства (за счет продукции машиностроения, вероятно, нескольких крупных компаний). Вклад добычи полезных ископаемых при этом уменьшился.



В июне продолжилось сокращение инвестиций в основной капитал. Слабость инвестиционной активности во многом связана со снижением государственных инвестиций по отношению к соответствующему периоду прошлого года.



В условиях замедления темпов снижения реальных располагаемых доходов населения в июне наблюдалось некоторое оживление потребительской активности. На спрос домашних хозяйств на товары и услуги благоприятно повлияло некоторое улучшение потребительских настроений.



Темпы роста российской экономики с начала года формируются ниже ожиданий Банка России. Это связано со слабой динамикой инвестиционной активности, а также со значительным снижением годовых темпов роста экспорта, в том числе на фоне ослабления внешнего спроса.







"AK&M" от 30.07.2019