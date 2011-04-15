Повтор! Инфляционные ожидания населения в июле не изменились

Инфляционные ожидания населения в июле не изменились (9.4%), несмотря на замедление инфляции. Ценовые ожидания предприятий при этом снизились. Сохранился понижательный тренд и в долгосрочных инфляционных ожиданиях участников финансового рынка. Об этом говорится в материалах Банка России.



Инфляционные ожидания остаются повышенными. Население продолжает ожидать, что через год цены вырастут на 9.4% (такие же оценки делались месяцем ранее), через 3 года инфляция будет выше 4%, подчеркивает ЦБ.



По данным опроса, проведенного Банком России, в июле ценовые ожидания предприятий на 3 месяца вперед снизились после увеличения в предыдущем месяце, произошедшего преимущественно из-за разовых факторов. Снижение ожиданий затронуло все виды деятельности, кроме добычи полезных ископаемых, где предприятия указывали на рост мировых цен на металлические руды и продление сделки ОПЕК+. В то же время максимальным было снижение ожиданий в строительстве, связанное с коррекцией после роста в предыдущем месяце из-за введения эскроу-счетов. Также важным фактором снижения ценовых ожиданий было укрепление рубля.



Инфляционные ожидания участников финансового рынка продолжили снижаться. Инфляция на 4 года и на 9 лет вперед, заложенная в цены государственных облигаций, индексируемых на уровень инфляции, в июле составила 3.7 и 3.8% соответственно. Это минимальный уровень за всю историю наблюдений.





"AK&M" от 30.07.2019